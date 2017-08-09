Автор: Яна Романова

Политики и журналисты вспоминают о том, какой была Людмила Берлина

Опубликовано: 08.08.2017 17:25

Не стало Людмилы Берлиной. Она скончалась после продолжительной болезни. Ей было 62 года. В апреле 2015 Людмила Берлина - один из самых опытных политиков Иркутской области - официально ушла с политического небосклона. В нашем следующем материале мы хотим вспомнить ее разную: сильную, волевую, но при этом искреннюю и неравнодушную к людям. В памяти коллег и журналистов она останется именно такой.

Апрель 2015 года. Это последнее публичное выступление Людмилы Берлиной. Неожиданно размеренную 23 сессию Законодательного собрания она прервала прощальной фразой "честь имею". Заседание вошло в историю, а сама политик после 10-минутной речи ушла, не прощаясь. "Хочу сказать одно: такого уровня профессионализма, то, чему я у нее училась, это ее принципиальная позиция, умение договариваться, стойкость и как она сказала "честь имею" - безумное желание служить для Иркутской области", - сказала Анастасия Егорова, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Ее называли "железной леди" за волевой характер и бесконечную преданность своему делу и малой Родине. Иркутской политике она отдала более 20 лет. "Людмила Михайловна всегда была человеком неравнодушным. Она и в работе в Усть-Ордынском округе, и затем уже в масштабе всего региона всегда находила для себя заботы и видела проблемы области как очень близкие, я бы даже сказал личные. Она искренне стремилась их решать", - отметил Дмитрий Мезенцев, губернатор Иркутской области в 2009-2012 гг.

Повезло тем, кто знал ее другой. Не только волевым, властным политиком, но и просто женщиной. Слабой, искренней, способной на переживания, но даже это она всегда умело скрывала. Именно в этом была ее сила женщины с мужским характером. "Когда мы только начали работать над передачей "Законодатель", как раз в этот момент у Людмилы Михайловны умер муж. А мне в кадре нужен был сильный, волевой, грамотный, позитивный руководитель. Мы долго писали это все, она была в черном костюме. Посередине интервью я остановила, мы попудрились, попили чай и в итоге этот кадр мы сделали. Она была волевым и мощным человеком", - рассказала Наталья Волина, журналист.

За 5 месяцев до смерти она дала свое последнее интервью. Его напечатала газета "См Номер один". С печатных страниц призналась: скучает по работе, которая была смыслом жизни, но о принятом решении, уйти без оглядки, не сожалеет. Кстати, с особой теплотой она всегда относилась к журналистам, в шутку предлагала "молоко за вредность работы". "Она всегда приходила поздравить редакцию газеты с Новым годом. И мы как-то задумали, что ей можно интересного подарить. И подарили балалайку, этот подарок был как-то к месту. Потому что и она была человеком простым, при этом достаточно интеллектуальным, позже она вспоминала про эту балалайку и говорила, что она у нее висит. Об этом она сказала мне в своем последнем интервью", - вспоминает Алексей Елизарьев, журналист, главный редактор газеты "СМ Номер один".

Людмила Берлина заслуженный юрист России, почетный гражданин Иркутской области, а в сентябре в торжественной обстановке ей должны были вручить почетный знак Юрия Ножикова "Признание". При этом все знали, что в карьере и жизни это признание она давно получила. "Девочка из Усть-Орды, родители которой имели четыре класса образования, сделала головокружительную карьеру. Приходит период времени, когда размышляешь и приходишь к тому, что нужно достойно завершить свою карьеру. Спасибо вам большое за совместную работу, спасибо избирателям, которые меня всегда поддерживали. Это был стимул в работе", - так сказала Людмила Берлина на 23 сессии Законодательного собрания.

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