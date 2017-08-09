Автор: Анастасия Байдракова

Иркутянка Светлана Хаирова живет экологично и учит этому других

Опубликовано: 08.08.2017 17:15

Светлана Хаирова занимается экопросвещением. Она точно знает, в какой упаковке лучше покупать продукты, чтобы меньше загрязнять планету. Ведь на переработку принимают далеко не все.

При выборе продукта обращай внимание на упаковку, учит Светлана. Лучше отказаться от покупки, чем загрязнять планету, считает она. Если есть выбор, лучше предпочесть фасовку без подложки. "Полистероловая подложка. Простой пакет - его можно сдать на переработку. А перед этим использовать повторно. Сложить туда огурчики какие-нибудь на рынке", - говорит Светлана Хаирова, экопросветитель.

Картон - хорошо. Но не тетрапак. Он изнутри в фольге или пластике. Оказывается, узнавать, примут ли на переработку упаковку, легко по маркировке. В треугольнике из стрелок указана цифра. Единица или двойка - очень хорошо, можно сдавать. Тройка и семерка - плохо. Пятерка - надо смотреть. "Одноразовая посуда она вся с маркировкой пластика 5 - полипропилен. Но полипропилен полипропилену почему-то рознь. Например, такой стаканчик, он мягкий, его примут на переработку. А этот контейнер, он такой ломкий и хрустящий, его не примут", - объясняет Светлана Хаирова.

Еще одна напасть - пакеты. На кассе от них лучше отказаться. Сортируем купленное - получается три группы. Не примут, примут частично, примут полностью. Дальше надо приучить себя складывать то, что можно, в контейнеры или пакеты. Для бумаги, картона, стекла, металла, пластика. Начинать лучше с малого. Например, собирать только стекло.

Все премудрости сортировки Светлана узнавала постепенно. Приносила упаковку в пункт переработки, там объясняли, что подходит. Потом решила помочь другим. Опытом делится в соцсетях в группе под названием "Это просто". "Какое-то время назад на одном мамском форуме я сделала опрос на тему того, как народ готов обращаться со своими отходами. И абсолютное большинство ответов - процентов 80 - это был вариант "я готов складывать свой мусор в специальный контейнер во дворе", - рассказала Светлана Хаирова.

Ну а пока таких контейнеров нет, каждый, как и Светлана, может начать с себя. Чтобы сохранить планету и все живое на ней на несколько тысяч ближайших лет.

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