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Автор:
Альфия Еремеева

Пенсионерка передала мошенникам более 400 тысяч рублей

Опубликовано: 08.08.2017 14:26

Изображение Отдали залог игрушечными купюрами. В Иркутске задержали мошенников, которым доверчивая пенсионерка отдала все сбережения. Все произошло в центре Иркутска, на улице Карла Маркса.

Семейная пара с ребенком на руках представилась беженцами. Им срочно нужны были деньги якобы для таможни. Вернуть средства обещали на следующий день. 85-летнюю женщину тронул рассказ незнакомцев. Она пригласила их на ночлег. А после сняла со своего счета более 400 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники оставили залог - пачку купюр "банка приколов".

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Кстати, мужчину уже судили за аналогичное преступление. Оперативники выясняют, причастна ли семейная пара к подобным аферам в других регионах страны. Предварительно известно, что в Бурятии на вырученные от обмана деньги супруги купили автомобиль. Полиция просит всех, кто пострадал от действия мошенников, звонить по телефонам: 8(3952)21-68-05, 8(3952)24-24-66, 02 или 112.

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