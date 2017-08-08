Автор: Николай Бессонов

Строительство дороги на Ольхоне обойдется более чем в два миллиарда рублей

Опубликовано: 07.08.2017 19:24

Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. Соответствующие расчеты провели по поручению губернатора региона Сергея Левченко. Обоснования оценки отправят президенту.

По предварительным данным, протяженность полотна составит чуть более 35 километров. В общую стоимость, помимо укладки асфальта, включили и реконструкцию причалов. Ее планируют провести первым этапом уже в следующем году. Доставлять щебень к месту работ намерены из-за пределов экологической зоны, со специального карьера, расположенного в 160 километрах от острова. Это основная причина удорожания проекта. От федерального центра потребуется передать часть земель, которые попадают в территорию Прибайкальского национального парка. Областные власти предлагают внести временные изменения в перечень разрешенных видов деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, чтобы иметь возможность добывать строительные материалы на территории острова и установить асфальтобетонный завод. Это позволит снизить затраты на строительство дороги почти на 700 млн рублей.

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