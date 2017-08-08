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Автор:
Маргарита Кислицына

В Улан-Удэ задержали второго подозреваемого в убийстве Юрия Власко

Опубликовано: 07.08.2017 17:42

Изображение Параллельно в сети интернет появилось видео массовой драки, в которой погиб российский борец. На кадрах видно, что с самого начала спортсмена окружили несколько человек. Его хладнокровно избивали, не давая ему шанса подняться.

Напомним, в Горячинск уроженец Осинского района Юрий Власко приехал после международного борцовского турнира, где занял первое место. В конфликт с молодыми борцами вступили три жителя столицы Бурятии. Завязалась драка, Юрия ударили ножом в область головы и шеи. От колото-резаных ранений спортсмен скончался. На сегодня задержали двоих подозреваемых в убийстве. Оба - молодые улан-удэнцы, ранее судимы. Один из них заявлял о самообороне. На данный момент задержанным уже предъявили обвинение, их поместили под стражу.

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