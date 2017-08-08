Автор: Яна Романова

Золотые купола для усть-илимского храма изготовят на Урале

Опубликовано: 07.08.2017 17:33

Купола обойдутся в полтора миллиона рублей. Возводят новую церковь на пожертвования, и сейчас начнутся самые дорогостоящие работы. Почему строители не исключают, что здания на макете и в жизни могут различаться? Расскажем далее.

Пространство нового храма постепенно приобретает очертания. Возвышается новое строение на левом берегу Усть-Илимска. Три года назад на этом месте заложили памятную капсулу.

Это будет не просто храм, а целый комплекс. Отец Александр показывает макет будущего строения. На территории будет два объекта: сам храм и отдельно стоящая колокольня. Под ней расположен арочный проход. А в боковых зданиях колокольни разместят помещения для служб. Настоятель отмечает: в жизни кое-что, возможно, будет по-другому. Не так, как на макете. Например, покрыть церковь собираются белым металлическим сайдингом.

Рельеф для строительства непростой. Склон. А потому только на заливку основания ушло 400 кубометров бетона. Стройка идет медленно. Главная причина, как часто бывает, недостаток денег. Отец Александр объясняет: все крупные пожертвования сейчас направляют на стройку. Впереди самые дорогостоящие работы нынешнего этапа: сооружение бетонного фундамента второго здания комплекса и приобретение 2-х куполов из нитротитана. "Это такой материал, который как заменитель золота. Это не золото, но очень похоже, очень красиво. Делают это на Урале, чтобы изготовить и сюда доставить примерно полтора миллиона нужно денег", - говорит отец Александр, настоятель храма.

Есть у храма и свой покровитель - Архангел Михаил. Именно в его честь освятили церковь. А когда возведение завершат, строение станет украшением для всего Усть-Илимска.

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