Автор: Анастасия Байдракова

Кровавая луна взойдет сегодня над Россией

Опубликовано: 07.08.2017 17:07

Частичное затмение естественного спутника Земли смогут наблюдать все жители страны, за исключением Чукотки и Камчатки. Луна погрузится в тень Земли своей южной частью.

В самом выгодном положении окажутся наблюдатели в Сибири. На западе страны во время затмения будет ранний вечер, на Дальнем Востоке - утро. В Иркутске астрономическое явление начнется в полвторого ночи и продлится до полчетвертого. Когда тень Земли закрывает Луну, лучи солнца продолжают освещать ее. Они проходят сквозь атмосферу Земли. А воздух наиболее проницаем для красно-оранжевой части спектра. Поэтому при затмении Луна окрашивается в красные тона.

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