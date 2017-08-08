Кровавая луна взойдет сегодня над Россией

По данным ЦБР (2017.08.08)
Выпуск новостей за 07.08.2017 (58.84)
Частичное затмение естественного спутника Земли смогут наблюдать все жители страны, за исключением Чукотки и Камчатки. Луна погрузится в тень Земли своей южной частью.
В самом выгодном положении окажутся наблюдатели в Сибири. На западе страны во время затмения будет ранний вечер, на Дальнем Востоке - утро. В Иркутске астрономическое явление начнется в полвторого ночи и продлится до полчетвертого. Когда тень Земли закрывает Луну, лучи солнца продолжают освещать ее. Они проходят сквозь атмосферу Земли. А воздух наиболее проницаем для красно-оранжевой части спектра. Поэтому при затмении Луна окрашивается в красные тона.