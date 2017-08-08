Автор: Яна Романова

Иркутянин Роман Кузнецов победил в Гран-при по тхэквондо

Опубликовано: 07.08.2017 14:25

Соревнования завершились в Москве. Роман выступил в весе свыше 80 кг. В финале иркутянин обыграл представителя Южной Кореи. Участвовали в соревнованиях более 30 сильнейших спортсменов мирового рейтинга. Роман сейчас в десятке.

В Москве прошел первый этап Гран-при, впереди еще три. Следующий пройдет в сентябре в Марокко, завершающий в октябре в Лондоне. В прошлом году Кузнецов завоевал в этих соревнованиях бронзу. Среди россиянок на Гран-при бронзу завоевала Ольга Иванова в категории свыше 67 кг. Ее обошли представительницы Великобритании и Южной Кореи.

Изображения новости