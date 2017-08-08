Автор: Альфия Еремеева

Турнир памяти Михаила Елбаскина завершился на Байкале

Опубликовано: 07.08.2017 14:23

Турнир по национальной бурятской борьбе, посвященный мастеру спорта СССР Михаилу Елбаскину, прошел на Байкале. В новом формате соревнования провели уже во второй раз. Их возродили после длительного перерыва. Еще в 90-е годы лучшие спортсмены встречались на берегу Байкала и выявляли сильнейшего. Кто стал лучшим в этом году, расскажем далее.

Пожать руку даже после поражения. Проигрывать тоже нужно уметь. За победу в этом турнире спортсмены боролись изо всех сил. Первыми на ковер выходили юноши. Правда, иногда из-за волнения они долго не могли приступить к схватке. Трибунам приходилось подбадривать спортсменов.

В этом году в бухте Сохтор собралось больше 150 спортсменов. Ожидали больше, но так совпало, что в это же время проходят соревнования в Забайкальском крае. Так что на берегу Байкала за призы боролись только представители Бурятии и Иркутской области. Наш регион представляли 9 команд. Среди них были те, кто удивил и порадовал судей. "Зажглась звездочка. В прошлом году он не мог участвовать из-за травмы, нынче он выиграл. И неплохо выиграл. Это Топшиноев Константин, уроженец Боханского района. Это по юношам. По мужчинам у нас Дмитрий Орлов. Также у нас звездочка Юрий Иванов, представляющий Осинский район. Буквально месяц назад ему исполнилось 18 лет, и он уже по мужчинам выиграл в весе 84 кг на нашем турнире, стал чемпионом", - рассказал Альберт Шодоров, исполнительный директор федерации национальной борьбы Иркутской области.

Соревнования традиционно посвящают первому в истории бурятского народа чемпиону по вольной борьбе. Михаила Елбаскина не стало в прошлом году. В Ольхонском районе его знали многие. Вот и на турнире собрались его родственники и друзья. Елбаскины есть и среди выступающих. Но даже те, кто не был близко знаком с чемпионом, считают за честь выступить на соревнованиях его имени. "Девять лет занимаюсь борьбой. Получается, второй раз проходит турнир, и это замечательно. В прошлом году я выиграл. И в этом тоже выиграл. Я думаю, наверное, многие после этого турнира дальше пойдут бороться", - сказал Дмитрий Зунтоев, победитель в весовой категории 60 кг.

Кроме Дмитрия Зунтоева, победу одержали еще шесть представителей Иркутской области. Среди юношей отличились уроженцы Боханского, Ольхонского, Эхирит-Булагатского районов. А борцы из Бурятии первенствовали в категории "мужчины". Алексей Раднаев и Батор Цыренов взяли "золото" в своих весовых категориях.