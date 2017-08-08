Автор: Внеш. корр.

Акция "Фасадник" проходит в Иркутске

Опубликовано: 07.08.2017 14:17

Воссоздать старый облик Иркутска - такую цель поставили перед собой организаторы и волонтеры акции "Фасадник". Внести свою лепту в улучшение внешнего вида города смог каждый желающий, для этого нужно было только вооружиться кисточкой и краской. О том, как молодеет Иркутск, расскажем в следующем материале.

Улица Грязнова. Несмотря на субботнее утро, работа уже кипит. Надежда Ёлшина, как и другие волонтеры, решила провести выходной день с пользой для города. "Мне хочется видеть наш город красивым, мне хочется, чтобы мой ребенок гордился мной, что я что-то делаю для этого города, ну и просто жителям помощь оказать", - делится Надежда Ёлшина, волонтер.

А это улица Горная. К реставрации здесь готовят 11 домов. Красят каждое здание не произвольно - цвета заранее согласовали с архитекторами. Помимо этого, потребовались кисти, скребки, респираторы. На помощь пришли и сами жители домов-памятников: кто-то взялся за кисти, кто-то купил материалы. Помогают только тем, кто сам подал заявку на реставрацию, таких набралось 20. "Мы разгребали исторические фотографии, полностью в историю места погружались, в "Иркутские кварталы" и увидели, что фасады практически всегда все годы выглядели прилично. А сейчас, видимо, у людей как-то внимание пропало к фасадам, к заборам и к той эстетике, которую ты на улице демонстрируешь, вот мы хотим обратить на это внимание", - рассказал Сергей Маяренков, организатор акции "Фасадник".

Всего в акции участвуют полторы сотни волонтеров. За покраску одного дома сразу принимаются 10-15 человек. По плану работа начинается в 10.00 и заканчивается в 14.00, но по факту работают, пока не восстановят весь фасад дома. Среди волонтеров и главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

Следующая акция пройдет в середине сентября, также в выходные дни. Организаторы надеются, что уже к зиме Иркутск превратится в яркий и самобытный город.