Автор: Ирина Белогривая

Антон Цицарев завоевал золотую медаль на Спартакиаде учащихся России

Опубликовано: 07.08.2017 14:11

Золото в прыжках на батуте. Иркутянин Антон Цицарев победил в Спартакиаде учащихся России. Соревнования проходили в Краснодаре.

В прыжках на двойном минитрампе не было равных воспитаннику иркутского дворца спорта "Юность". По итогам выступлений Антон Цицарев пробился на первенство мира. Оно стартует в ноябре этого года в Болгарии. Еще одна иркутянка Анастасия Кравцова на соревнованиях в Краснодаре стала пятой на акробатической дорожке и шестой на двойном минитрампе.

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