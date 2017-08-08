Автор: Анастасия Байдракова

Очередь в кассу занимали с ночи

Опубликовано: 07.08.2017 14:08

Продажа билетов на концерты фестиваля "Звезды на Байкале" стартовала сегодня в Иркутске. Любители музыки, чтобы гарантировать себе возможность попасть на выступления, приходили к музыкальному театру задолго до открытия кассы.

В 10 утра, когда началась продажа, желающих было больше ста, люди в очереди составляли списки. Правда, уже через пару часов ажиотаж утих, кассиры работали быстро. В первый день билеты покупают в основном постоянные поклонники фестиваля, берут сразу на несколько концертов. Цены в три-пять тысяч не отпугивают. "Даже когда шли на первые концерты, я вот не любитель классической музыки, сильно не разбиралась в ней. Но постепенно... Вот это приятно, что постепенно все больше и больше нравится. Уже ходят и маленькие дети с нами, и всем начинает нравиться, начинаешь понимать, с удовольствием. Теперь уже ходим с удовольствием, и пропустить - потерять что-то", - призналась Людмила Ремезова, иркутянка.

Международный фестиваль "Звезды на Байкале" пройдет в Иркутске с 6 по 17 сентября. На нем выступит, в том числе, оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Юрия Темирканова, а также австрийский скрипач Юлиан Рахтин. Актриса Ксения Раппопорт сыграет в музыкальном спектакле "Неизвестный друг" по Бунину, а Денис Мацуев приготовил для зрителей мировую премьеру. Он впервые исполнит Четвертый концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.

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