Автор: Маргарита Кислицына

Пожар в Зиме унес жизни четырех человек

Опубликовано: 07.08.2017 14:04

Возгорание в одноэтажном деревянном доме на улице Лермонтова произошло сегодня примерно в час ночи. К моменту прибытия спасателей огонь охватил внутреннюю часть здания, кровлю, веранду. Загорелся припаркованный возле дома автомобиль. Появилась угроза распространения пламени на соседние помещения.

Спасатели локализовали возгорание за считанные минуты. Но спасти жильцов не удалось. В пожаре погибли хозяева дома - это муж и жена, их 18-летний сын, а также женщина, которая находилась в гостях у пары. Следователи начали проверку. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания. "Было обнаружено возгорание, по месту возникновения - это веранда. Причины возникновения пожара сейчас устанавливается. Наиболее вероятными причинами пожара является неосторожное обращение с огнем, а так же электротехническая причина пожара", - сказала Александра Кузнецова, исполняющего обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области.

Тем временем спасатели отмечают: пожаров в жилых домах Иркутской области стало больше. Такой рост зафиксирован в 13 населенных пунктах региона. Напомним, случаи массовой гибели людей в огне в этом году уже происходили в Братске и Усольском районе.

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