Автор: Внеш. корр.

Бизнес на животных: стоит ли доверять судьбу питомцев коробочницам?

Опубликовано: 04.08.2017 18:56

Они раздают животных прямо в центре Иркутска. О работе так называемых коробочниц знает каждый житель города. Кто они: бескорыстные любители животных или душегубы? И стоит ли доверять им судьбу своего питомца?

Этих котят оставили в грязной коробке в центре Иркутска. Рядом с рынком, где ежедневно дарят домашних животных. Их подкармливали неравнодушные люди. Женщины, которые занимаются здесь продажей животных, котят не взяли. Аргументировали: за них не заплатили.

Валерия Кодневская работает неподалеку и подобные случаи наблюдает часто. "Те животные, которые перерастают и становятся уже малопривлекательными, от этих животных избавляются, их просто выбрасывают. И мы, много лет работая на этом месте, принимаем участие в том, чтобы как-то определить этих животных, куда-то их пристроить. Это котята, это маленькие щенки. Отношение вот этих людей к животным, оно не выдерживает никаких этических, морально-нравственных рамок", - возмущается Валерия Кодневская, сотрудник администрации торгового комплекса.

На этом рынке свои правила. Котят и щенков сюда приносят десятками ежедневно. Но, чтобы так называемые коробочницы приняли животных, хозяева должны заплатить. В среднем 300 рублей за штуку. По их словам, деньги идут на уход за животным.

В основном, женщины действительно стараются найти животным новых хозяев. Кто-то даже оставляет бывшим владельцам свои адрес и телефон. Кто-то содержит котят в специальных переносках и не принимает больше трех. Некоторые принципиально не принимают котят с улицы, чтобы избежать инфекции. Но такие не все. И, тем не менее, рынок существует много лет. У людей отношение к нему неоднозначное.

- Пусть раздают. Кому-то же нужен друг. Детки приходят специально, ищут. У меня ребенок постоянно просит.

- Я тут часто хожу, и бабушке понадобился котенок, я решила его здесь взять. Долго лечили, потому что он оказался больной. Потратили много денег на его лечение.

По словам администрации, попытки ликвидировать эту незаконную деятельность не прекращаются много лет. Уходить с этого места женщины не хотят, оно проходное. И вдобавок сложно доказать незаконную продажу животных. А если это и получается, то продавцы отделываются небольшим штрафом. "Главными стимуляторами все-таки этого рынка являются граждане, которые безответственно относятся к своим питомцам. И главный доход тех, которые стоят на улице Тимирязева, он все-таки от приема животных. И от того, как они в последующем уже с этими животными поступают. Соответственно, нужно, наверное, больше работать с общественностью, с гражданами, проводить какую-то пропаганду того, чтобы они внимательно следили за своими животными и чтобы не несли все-таки их туда", - считает Алексей Бельский, главный специалист отдела контроля департамента потребительского рынка комитета экономики администрации г.Иркутска.

По статистике ветеринаров, котята, побывавшие на таких вот рынках, погибают в течение нескольких дней. А расхожее мнение о том, что кошка обязательно должна родить хотя бы раз в жизни, не более чем миф. "Приносят котят с рынков крайне часто. Выживаемость у них, к сожалению, 20% из 100. Что касается самой стерилизации, это очень важно по причине очень частых заболеваний со стороны половой системы. Особых показаний относительно родов перед стерилизацией никаких нет. Это никак не влияет на здоровье, на гормональный статус", - поясняет Алеся Никитина, врач-ветеринар.

И, как повторяет ветеринар прописную истину, мы в ответе за тех, кого приручили. И пока люди будут приносить котят и щенков коробочницам, этот бизнес будет процветать.