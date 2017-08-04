Автор: Екатерина Лыкова

Достроить дорогу на острове Ольхон потребовал президент России Владимир Путин

Опубликовано: 04.08.2017 18:43

Такое поручение он дал сегодня на совещании по вопросам экологического развития байкальской природной территории в Улан-Удэ. Заговорили об этом на заседании неслучайно. В ходе "прямой линии", которая прошла в июне, жители Ольхона сообщили президенту, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота. Кроме того, на острове люди вынуждены пользоваться водой из скважины низкого качества, а также лишены хорошей дороги из-за запрета на работу карьеров.

"Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хоздеятельности, но нередко они оборачиваются избыточными ограничениями, которые сказываются на качестве жизни людей, на развитии поселений, на развитии предпринимательства, а значит, создании рабочих мест, налогов и т.д.", - отметил Владимир Путин, президент Российской Федерации.

На совещании президент поставил три задачи. Первая - ликвидировать экологический ущерб и произвести полноценную рекультивацию загрязненных территорий. Одновременно с этим попросил разобраться с объектами, продолжающими здесь работать. Так как многие сооружения изношены и большинство стоков в Байкал приходятся на жилищно-коммунальные хозяйства, а также от деятельности сельхоз предприятий. Вторая задача - модернизировать коммунальную инфраструктуру, опираясь, в том числе, на программу "Охрана озера Байкал и социально экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-20 годы". И третья задача - обеспечить гармоничное развитие байкальской территории в целом.

Владимир Путин, президент Российской Федерации: Это, прежде всего, означает гармоничный, рациональный баланс между социально-экономическим развитием, социально-экономическими интересами и задачами сбережения природы. Собственно говоря, во всех цивилизованных странах этот вопрос стоит. Стоит очень остро.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Все территории, и не думаю, что только Байкальского региона, но и всей нашей страны и всего мира, заинтересованы в том, чтобы сохранить Байкал в первозданном виде. Мы должны принять все исчерпывающие меры в части законодательства, в части выделения средств, в части воспитания людей, которые живут на берегу Байкала, приезжают к нам.

Затронули и острый вопрос - строительство ГЭС на Селенге. Владимир Путин дал поручение Минэнерго России проработать вопрос поставок электроэнергии из Бурятии в Монголию как альтернативу строительства гидроэлектростанции. Президент заверил, что власти России пристально следят за этим вопросом.

Кроме того, президент во время рабочего визита в Бурятию выпустил в Байкал мальков омуля. Ванну примерно с десятью тысячами мальков привезли на берег озера. В тот момент, когда глава государства выпускал рыбу в Байкал, ученые заволновались, что Путин испортит в воде ботинки. На что президент ответил: "Да ничего, разберемся с ботинками". К слову, мальков вырастили в садках на предприятии "Рыбозавод Байкал" методом индустриального рыбоводства. Как отмечают специалисты, в отличие от традиционного способа выращивания в озерах и рыбопитомниках такой метод позволяет вести полный контроль за всеми технологическими процессами. Это обеспечивает высокую эффективность рыбоводных работ.

В Танхое президент также ознакомился с работой визит-центра "Байкал заповедный" и пообщался с волонтерами Межрегиональной общественной организации "Большая Байкальская тропа".