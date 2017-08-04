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Автор:
Екатерина Лыкова

Международный фестиваль "Звезды на Байкале" откроется 6 сентября

Опубликовано: 04.08.2017 18:29

С музыкального праздника начнется осень в Иркутске. Международный фестиваль "Звезды на Байкале" откроется 6 сентября. В этом году программа получилась многогранной и многожанровой. Классическая музыка, джаз, опера, театр и балет разукрасят фестиваль.

Оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Юрия Темирканова вновь приедет на фестиваль. Иркутск стал единственным городом в России, куда выезжает именитый коллектив. На сцене он выступит, в том числе, с легендарным скрипачом Юлианом Рахлиным. Также оркестр подарит вечер испанской музыки. Приедет в Иркутск и маэстро Юрий Башмет.

Художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев приготовил для зрителей мировую премьеру. "У нас на заключительном концерте Денис исполнит 4 концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром, это будет мировая премьера для Дениса, потому что он его никогда не играл, и в Иркутске это будет первый концерт, который он сыграет именно для иркутян. Говорит, что это очень для него волнительно и вдохновляет его, потому что он всегда говорит о том, что любит Иркутск", - рассказала Татьяна Мезенцева, директор Иркутского музыкального театра имени Загурского.

Ждет зрителей и музыкальный спектакль "Неизвестный друг" по Бунину. Главную и единственную роль в нем исполнит Ксения Раппопорт. Ведущие солисты балета Большого театра России подготовили танцевальное попурри. В рамках фестиваля пройдет и традиционный благотворительный аукцион "Нота До". Билеты на концерты начнут реализовывать уже в этот понедельник. А электронную продажу планируют запустить во вторник.



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