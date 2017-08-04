Автор: Виктория Малая

Сотрудники МЧС продолжают проводить рейды в запрещенных для купания местах

Опубликовано: 04.08.2017 17:59

77 человек погибли этим летом на водоемах и реках Иркутской области, 18 из них дети. Печальные цифры существенно выросли по сравнению с прошлым годом. А лето еще в самом разгаре. Сегодня сотрудники МЧС отправились в очередной рейд по воде. Много ли тех, кто решил испытать судьбу, купаясь в запрещенных местах?

Катер МЧС приближается к первым нарушителям. На резиновой шлюпке двое мужчин, один из них без жилета. Оказывается, защита на теле мешает ему загорать. Инспекторы проводят объяснительную беседу и отправляются дальше. На так называемых "квадратах" как всегда многолюдно. Официально здесь купаться нельзя. Дно не очищено, нет спасателей. Но иркутян это не останавливает. Приходят на водоем целыми семьями.

Только на "квадратах" этим летом утонули три человека. Один из них ребенок. Взрослые в основном гибнут в состоянии алкогольного опьянения, а дети - оставшись одни, без присмотра взрослых. Инспекторы говорят: на берег постоянно приходят школьники лет семи-восьми. И чтобы случаев ЧП было как можно меньше, инспекторы каждый день отправляются в пешее патрулирование. "Лучше избежать купания в таких местах. Ни дно не исследовано, никто ничего не знает, лучше на проверенных местах. Пляж Якоби - официально открытое место, где можно осуществлять купание. Там профессиональные спасатели, которые смотрят за этим. И там, я думаю, будет безопасно", - комментирует Дмитрий Мудров, старший государственный инспектор по маломерным судам МЧС России.

Безопасно и с точки зрения здоровья. Пробы, которые делал Роспотребнадзор, показатели сильное загрязнение воды в этом месте. А это угроза инфекционных заболеваний. Но все-таки самое главное - сохранить жизнь. Самоуверенность на воде может сыграть злую шутку с любым. В этом году гибли здоровые молодые люди, которые просто не рассчитали свои силы, заплыв слишком далеко.