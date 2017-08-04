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Автор:
Ирина Белогривая

77 человек попали в больницы после отравления на турбазе "Лемасово"

Опубликовано: 04.08.2017 17:52

Изображение 38 детей и 25 взрослых, которые отравились на турбазе "Лемасово" в Бурятии, доставили в областной центр. Все они участники танцевального фестиваля. Сегодня туристическая база закрыта из-за массового отравления людей. Всего в больницы попали 77 человек с тошнотой, рвотой и высокой температурой. В больницах Бурятии остаются еще три человека из Иркутской области. Причина отравления - норовирусная инфекция.

"На контакт вообще плохо шли. Ни на какие замечания не реагировали. Было ощущение, что, заплатив огромные деньги за эту турбзазу, мы еще должны были сами что-то делать. Мы, например, назначали наших людей, чтобы они накрывали столы, потому что работники кухни не справлялись", - рассказал Денис Снятинский, организатор танцевального фестиваля.

Как стало известно, организацией отдыха на турбазе занималась иркутская компания. Правительство области уже обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку. Как сообщила зампред Валентина Вобликова, фестиваль проводился в частном порядке. О нем не уведомили специальные службы.

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