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Автор:
Ирина Белогривая

В Ангарске в 58-м детском саду поселились деревянные кошки, поросята и зайцы

Опубликовано: 04.08.2017 17:42

Изображение Весной на территории детсада спилили деревья, которые загораживали окна. Плотник и дворник дошкольного учреждения решили облагородить пни. Так появились сказочные фигуры животных, а еще кошкин дом и деревенский колодец.

"Вот эти все дрова надо переработать. Заборчик вот доделаем. А еще колодец доделаем. Все в ход пойдет", - сказал Александр Белоусов, дворник ДОУ №58 г.Ангарска.

Фигуры, которые появляются на участках, не только украшают территорию, но и помогают в логопедических занятиях. У каждой есть свое название. Повторяя их, малыши учатся правильно произносить звуки. К 1 сентября все фигуры покрасят, чтобы площадки стали еще наряднее.

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