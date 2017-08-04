виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+28
Сб
ночь
+17/+19
Сб
утро
+19/+21
Сб
день
+27/+29

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.7503
Евро/Рубль:
  71.9527

По данным ЦБР (2017.08.04)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 03.08.2017 (68.09)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Входы четырех иркутских школ оборудовали специальными подъемниками

Опубликовано: 04.08.2017 17:39

Изображение Новшество в иркутских школах. На входах у четырех объектов установили специальные подъемники. С их помощью ученики на инвалидных колясках смогут легко попасть в здание. Работу устройств лично оценил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он побывал сегодня в 65-й, 76-й и 22-й школах Иркутска.

Всего же в программе ремонта на этот год 12 учебных заведений. На создание необходимых условий для учеников с ограниченными физическими возможностями направили более девяти миллионов рублей. На эти деньги установили пандусы, расширили дверные проемы, оборудовали всем необходимым санитарные комнаты. "Если в 2016 году мы сделали пять школ и один детский сад приспособили для нужд инвалидов, то в этом году уже 10 школ и 2 детских сада. Запланированы объекты на 2018 и 2019 годы. Если говорить об оставшихся заведениях, то нам на сегодняшний день необходимо обеспечить доступность в 32 школах и в 100 садах", - сообщила Татьяна Эдельман, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска.

Сейчас ремонт продолжается в семи учебных заведениях Иркутска. К 1 сентября работы выполнят в полном объеме. Между тем, пока только трое инвалидов-колясочников посещают учебные заведения. С нового учебного года к ним добавится еще двое школьников. В мэрии уверены: с созданием необходимых условий в учреждениях количество таких желающих посещать школы и детские сады увеличится.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5033900737762 Sec.