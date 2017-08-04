Автор: Альфия Еремеева

Входы четырех иркутских школ оборудовали специальными подъемниками

Опубликовано: 04.08.2017 17:39

Новшество в иркутских школах. На входах у четырех объектов установили специальные подъемники. С их помощью ученики на инвалидных колясках смогут легко попасть в здание. Работу устройств лично оценил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он побывал сегодня в 65-й, 76-й и 22-й школах Иркутска.

Всего же в программе ремонта на этот год 12 учебных заведений. На создание необходимых условий для учеников с ограниченными физическими возможностями направили более девяти миллионов рублей. На эти деньги установили пандусы, расширили дверные проемы, оборудовали всем необходимым санитарные комнаты. "Если в 2016 году мы сделали пять школ и один детский сад приспособили для нужд инвалидов, то в этом году уже 10 школ и 2 детских сада. Запланированы объекты на 2018 и 2019 годы. Если говорить об оставшихся заведениях, то нам на сегодняшний день необходимо обеспечить доступность в 32 школах и в 100 садах", - сообщила Татьяна Эдельман, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска.

Сейчас ремонт продолжается в семи учебных заведениях Иркутска. К 1 сентября работы выполнят в полном объеме. Между тем, пока только трое инвалидов-колясочников посещают учебные заведения. С нового учебного года к ним добавится еще двое школьников. В мэрии уверены: с созданием необходимых условий в учреждениях количество таких желающих посещать школы и детские сады увеличится.

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