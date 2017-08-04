Автор: Маргарита Кислицына

"Время денег"

Опубликовано: 04.08.2017 16:52

Цены против логики. Несмотря на сезон, по всей стране дорожают овощи. В некоторых регионах в несколько раз поднялась стоимость картошки, моркови и белокочанной капусты. Фермеры говорят: виноваты в ценовом росте погодные условия. А вот иркутянам жаловаться не приходится. Радар валютных новостей в нашей постоянной рубрике "Время денег".

Это лето российским фермерам запомнится как одно из самых холодных и неплодородных. Проливные дожди и температуры ниже средних взбудоражили почти всю страну. Прогнозы на плохой урожай еще не оправдались, но уже колышут валютные рынки и скребут по курсу рубля. А иркутские прилавки в августе налились всеми цветами радуги. Ягоды, фрукты, овощи не позволят пройти мимо. Ни вам, ни вашему кошельку. Еще неделю назад статисты фиксировали большой рост цен на только что появившуюся свежую картошечку - почти на 20%. Подоспела капуста и подорожала сразу на 25%. Морковь подросла на 10%. Сегодняшние цены вернулись к весенним значениям.

Наталья Черемшанова, фермер: Морковка, так как ее шибко не было, мелковатая все равно. А капуста да, она есть. Но тоже, знаете, есть нормальная, есть где-то гусеница, где-то черви.

Андрей Хитрук, директор ярмарки: Частник, когда сам выращивает, он может отдать дешевле, может отдать дороже. То есть копить этот товар ему невыгодно, потому что он скоропортящийся.

На рубль надвигается "идеальный шторм". Так экономисты называют состояние, в которое на ближайшее время погрузится нацвалюта. Начавшееся вновь падение цен на нефть привело к тому, что курс доллара снова превысил 60, а евро 70 рублей. В августе эксперты ожидают вторую волну девальвации, причем ближайшая неделя может стать периодом с наиболее мощным движением. "Спрос со стороны иностранных инвесторов на российские бумаги снижается, что также оказывает давление на рубль. При этом, учитывая текущее ослабление российской валюты и последние действия Банка России, ждать скорого перелома тенденции не стоит. Плюс относительная стабильность доллара. Если статистика из США в ближайшие дни будет оптимистичной, это станет еще одним поводом для ослабления рубля", - комментирует Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club.

И напоследок новость со знаком плюс. Цены на бензин за этот месяц не изменились. Народный 92-й притормозил на отметке 37, 90 за литр. АИ-95 по-прежнему стоит 39 рублей 40 копеек. Дизель - 39,30.