Автор: Екатерина Лыкова

Владимир Путин прибыл с визитом в республику Бурятия

Опубликовано: 04.08.2017 14:21

В регионе президент России проверит исполнение поручений. Ожидают, что глава государства посетит село Черемушки Прибайкальского района. Там он проверит, как идет строительство домов. Село почти полностью уничтожил весной этого года пожар.

Также предполагается, что Путин проинспектирует строительство дороги на Курумкан. Сейчас президент находится в селе Танхой Кабанского района. Там проходит совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.