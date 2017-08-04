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Автор:
Екатерина Лыкова

Подозреваемый в убийстве спортсмена Юрия Власко задержан

Опубликовано: 04.08.2017 14:18

Изображение Им оказался 33-летний мужчина. В показаниях он признается, что ударил ножом двукратного чемпиона Европы по вольной борьбе в массовой драке. От ранений спортсмен погиб по дороге в больницу. Убийство произошло на пляже около села Горячинск.

Подозреваемого искали несколько дней. Нашли мужчину в жилом секторе Улан-Удэ. На следственном эксперименте он рассказал подробности драки. Это не было умышленное убийство, говорит подозреваемый. Но в следственном комитете России слова задержанного считают не соответствующими объективной картине, сообщает телерадиокомпания "Аригус". В тот день Юрий Власко вмешался в конфликт между его знакомым и группой молодых людей. Погибший был членом юниорской сборной России по вольной борьбе, ему было 20 лет. Расследование продолжается.

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