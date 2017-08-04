Автор: Внеш. корр.

Александр Трапезников завоевал золотую медаль Спартакиады учащихся по велоспорту

Опубликовано: 04.08.2017 14:16

Спортсмен из Усолья Сибирского стал победителем финала Спартакиады учащихся по велоспорту. Александр Трапезников показал наивысший результат в групповой гонке на 70 километров. Второе место занял Кирилл Мальков из Удмуртии, на третьей строчке Владислав Кузнецов из Самарской области.

Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. Как отметил вице-президент федерации велосипедного спорта Иркутской области Юрий Киселев, это исключительный результат. Для нашего региона это первая золотая медаль спартакиады среди юношей. А уровень этих соревнований выше, чем чемпионат и первенство России.

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