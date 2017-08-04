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Автор:
Алексей Келэвро

Сотрудники иркутского СОБРа покоряют европейский ринг

Опубликовано: 04.08.2017 14:14

Изображение С чемпионата Европы по универсальному бою иркутяне вернулись сразу с двумя золотыми и остальным набором медалей. Тем самым принесли сборной страны первое командное место на состязаниях.

В тренировочном зале иркутского СОБРа работа над ошибками. Точнее, над их отсутствием. Именно благодаря безошибочному набору четко отточенных приемов и отработанных до совершенства атак иркутяне завоевали золотые медали и стали чемпионами Европы.

Иван Дусмеев занимается боевыми искусствами с самого детства. Он не раз выходил победителем на первенствах страны, Европы и мира. На турнире в Болгарии был дебютантом. Но серию из четырех поединков прошел явным лидером. Наградой для спортсмена, кроме полного комплекта медалей, стало званием мастера-международника. "Самый принципиальный бой был с членом сборной России, это первый номер в сборной, действующий чемпион России по универсальному бою, я ему проиграл на чемпионате страны. И для меня было принципиально выиграть. Показать, что это была ошибка на России. Ну и вообще выиграть чемпиона страны - это очень достойно", - делится Иван Дусмеев, мастер спорта по универсальному бою и боевому самбо.

В финальной схватке с румынским оппонентом иркутянин завершил бой досрочно нокаутом.

Его напарник по команде и сослуживец Артем Курильский выступал в категории тяжеловесов. Для него это не первый европейский чемпионат. Причем в этом году он стал трехкратным победителем. Обстоятельства сложились так, что именно от результата его финальной схватки зависела судьба командного зачета страны. "Выступал за сборную России, на кону такой решающий момент – выиграет Россия или другая страна", - говорит Артем Курильский, мастер спорта международного класса по универсальному бою.

По словам тренера, эти победы - вполне заслуженная награда за каторжный труд на спортивной арене. Трудолюбие Артема и Ивана он отметил, когда они первый раз пришли к нему в зал в семилетнем возрасте. Уже тогда они мечтали стать чемпионами. "Я им говорил всегда: потерпите немного, настанет ваше время, все будет получаться. Они одни из немногих, кто прислушивался. И в результате все получилось. Главный тренер сборной был очень благодарен, не подвели, сражались, ведь впереди чемпионат мира", - сказал Игорь Старухин, председатель иркутской общественной организации "Федерация рукопашного боя".

На предстоящий чемпионат мира, который состоится уже этой осенью, поедет только Артем. Для Ивана тоже есть ответственная миссия - защищать честь страны, но уже по служебному долгу на северном Кавказе.

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