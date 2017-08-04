Автор: Внеш. корр.

Всероссийские соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч" состоятся в Иркутске

Опубликовано: 04.08.2017 14:06

Турнир пройдет 12 августа на роллердроме стадиона "Труд". В соревнованиях будут участвовать 300 спортсменов. Баскетболисты будут состязаться в трех возрастных группах: юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки 17-18 лет и мужчины и женщины 19 лет и старше.

Регистрация участников начнется в день соревнований с 9 до 10 часов. Необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

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