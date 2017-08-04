Автор: Виктория Малая

Банда наркоторговцев задержана в Ангарске

Опубликовано: 04.08.2017 14:04

Конспирация не помогла. В Ангарске сотрудники полиции задержали организованную группу наркоторговцев. Это четверо местных жителей от 30 до 60 лет. Они занимались продажей героина, тщательно соблюдая меры предосторожности. Но спланированные действия полицейских не позволили избавиться от улик.

Операция по задержанию проходила на рассвете. Полицейские изъяли партию героина, деньги, банковские карты и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье 228. Санкция предполагает наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

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