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Автор:
Анастасия Байдракова

На Синюшиной горе благоустраивают зону отдыха

Опубликовано: 03.08.2017 18:36

Изображение На Синюшиной горе в Иркутске, от улицы Маршала Конева до смотровой площадки к реке Иркут, благоустраивают зону отдыха. В проекте кольцевая пешеходная тропа шириной 2 метра, спортивная и детская площадки, парковые скамьи.

Территорию рощи закроют от въезда машин. Поставят тренажеры для занятий воркаутом, а также игровой комплекс. Как проходит благоустройство, проверил мэр города Дмитрий Бердников. Работы проводят в рамках приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году". "У нас очень много пожилых людей, очень много детей и малышей, которым эта рекреационная зона очень нужна. Очень много спортсменов в микрорайоне, которые тоже хотели бы заниматься где-то", - отметила Татьяна Давыдова, заместитель председателя ТОС "Синюшина гора".

Всего в Иркутске в этом году благоустроят 13 общественных пространств и более 200 дворов.

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