Автор: Альфия Еремеева

Борьба с лесными пожарами продолжается в Приангарье

Опубликовано: 03.08.2017 18:33

Потушили лесной пожар с помощью взрыва. На севере Иркутской области удалось справиться с крупным очагом. Огонь стремительно уничтожал лес в труднодоступном месте.

Естественных преград - рек или ручьев - не было. Ликвидировать сложное возгорание наземной техникой в таком случае невозможно. Поэтому взрывники федеральной авиалесоохраны использовали шланговые заряды. Взрыв ускорил тушение крупного очага почти в шесть раз. Таким методом удалось проложить необходимую минеральную полосу. После лесные пожарные пустили встречный отжиг и остановили огненную стихию. "Взрывные технологии применяются в удаленных районах, где исключается доступ случайных людей к местам проведения работ. Но и в этих районах мы проводим дополнительную разведку с использованием и самолетов, и беспилотников. Потом на видимое расстояние оцепляется район проведения работ", - рассказал Андрей Ерицов, заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана".

Сейчас в лесах Иркутской области, по данным региональной диспетчерской службы, действует 29 пожаров. И прогноз на ближайшие дни неблагоприятный. Местами по области ожидают высокий и чрезвычайный класс пожароопасности. Доступ в лес опять закрыт. Ограничение областные власти ввели до 21 августа. На это время в тайгу запретили вход туристам, а также въезд на любых транспортных средствах. Также строго карается проведение в лесах всех видов пожароопасных работ.

Изображения новости