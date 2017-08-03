виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+14
Пт
утро
+18/+20
Пт
день
+24/+26
Пт
вечер
+21/+23

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.5819
Евро/Рубль:
  71.6866

По данным ЦБР (2017.08.03)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 03.08.2017 (68.09)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Борьба с лесными пожарами продолжается в Приангарье

Опубликовано: 03.08.2017 18:33

Изображение Потушили лесной пожар с помощью взрыва. На севере Иркутской области удалось справиться с крупным очагом. Огонь стремительно уничтожал лес в труднодоступном месте.

Естественных преград - рек или ручьев - не было. Ликвидировать сложное возгорание наземной техникой в таком случае невозможно. Поэтому взрывники федеральной авиалесоохраны использовали шланговые заряды. Взрыв ускорил тушение крупного очага почти в шесть раз. Таким методом удалось проложить необходимую минеральную полосу. После лесные пожарные пустили встречный отжиг и остановили огненную стихию. "Взрывные технологии применяются в удаленных районах, где исключается доступ случайных людей к местам проведения работ. Но и в этих районах мы проводим дополнительную разведку с использованием и самолетов, и беспилотников. Потом на видимое расстояние оцепляется район проведения работ", - рассказал Андрей Ерицов, заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана".

Сейчас в лесах Иркутской области, по данным региональной диспетчерской службы, действует 29 пожаров. И прогноз на ближайшие дни неблагоприятный. Местами по области ожидают высокий и чрезвычайный класс пожароопасности. Доступ в лес опять закрыт. Ограничение областные власти ввели до 21 августа. На это время в тайгу запретили вход туристам, а также въезд на любых транспортных средствах. Также строго карается проведение в лесах всех видов пожароопасных работ.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5468919277191 Sec.