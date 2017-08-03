Новое здание 19-й иркутской школы откроется 1 сентября 2018 года

По данным ЦБР (2017.08.03)
Выпуск новостей за 03.08.2017 (68.09)
Долгожданная новость. В Иркутске начали строительство новой школы на месте бывшей аварийной 19-й. Пока работы на самом старте, начали рыть котлован. На месте огородили территорию, подвели водоснабжение и электричество. Впереди самый шумный период строительства: надо забить полторы тысячи свай. Какое-то время жителям соседних домов придется терпеть неудобства.
Долгожданная новость. В Иркутске начали строительство новой школы на месте бывшей аварийной 19-й. Пока работы на самом старте, начали рыть котлован. На месте огородили территорию, подвели водоснабжение и электричество. Впереди самый шумный период строительства: надо забить полторы тысячи свай. Какое-то время жителям соседних домов придется терпеть неудобства.