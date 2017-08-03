Автор: Виктория Малая

Новое здание 19-й иркутской школы откроется 1 сентября 2018 года

Опубликовано: 03.08.2017 17:50

Долгожданная новость. В Иркутске начали строительство новой школы на месте бывшей аварийной 19-й. Пока работы на самом старте, начали рыть котлован. На месте огородили территорию, подвели водоснабжение и электричество. Впереди самый шумный период строительства: надо забить полторы тысячи свай. Какое-то время жителям соседних домов придется терпеть неудобства.

Долгожданная новость. В Иркутске начали строительство новой школы на месте бывшей аварийной 19-й. Пока работы на самом старте, начали рыть котлован. На месте огородили территорию, подвели водоснабжение и электричество. Впереди самый шумный период строительства: надо забить полторы тысячи свай. Какое-то время жителям соседних домов придется терпеть неудобства.

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