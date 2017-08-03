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Выпуск новостей за 03.08.2017 (68.09)

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Автор:
Николай Бессонов

Разбирательство по ДТП с участием судьи продолжится в европейском суде

Опубликовано: 03.08.2017 17:45

Изображение ДТП с судьей - такое словосочетание будоражит медиапространство Иркутска уже не первый день. В этой истории много неясного: было ли ДТП? был ли пьян судья? почему он был избит и требовалась ли человеку медпомощь? и должен ли инспектор ДПС нести в этом случае ответственность? Съемочная группа программы "Новости" провела свое расследование и встретилась со всеми участниками конфликта.

У этой детективной истории две части. Одна - уголовная. Другая - административная. Часть первая. Ночное ДТП. Одна машина догоняет другую. Водители выходят и начинают разговаривать. К беседе присоединяются неизвестные. Обстановка явно накаляется, один из участников спора ударил другого. Мужчина падает, ударяется затылком. Один из присутствующих убегает и возвращается с неизвестным предметом. Пострадавшему что-то заливают в рот. Позднее, по его словам, неизвестной жидкостью оказывается водка. С ее помощью, якобы, пытаются скрыть некоторые обстоятельства происшествия. Мужчина, которому залили в рот алкоголь, естественно, со временем пьянеет.

В этом человеке сложно узнать того самого судью. Дмитрий Черников доподлинно не помнит, что произошло той злополучной ночью. Медики сказали: память вернется, но когда, никто не знает. Очевидно одно: лицо потерпевшего сильно отекло от травм, движения, характерные как для состояния опьянения, так и для черепно-мозговой травмы. Позже медики установили: у мужчины перелом свода черепа, перелом челюстно-лицевых костей и носа. "Доктор, который меня впоследствии в первый раз оперировал, он сказал, что еще какие-то буквально десятки минут, начались бы необратимые процессы, которые, вполне возможно, привели бы к летальному состоянию или существенно бы ухудшили мое здоровье до инвалидности. Окончательного выздоровления быть не может. Я до сих пор пью в этой связи дополнительно медицинские препараты, которые должны снизить риск развития эпилепсии", - рассказал Дмитрий Черников, пострадавший, судья Иркутского областного суда.

Дмитрий пробыл на больничном почти полгода. Судья, а по совместительству потерпевший уверен: оправдываться ему не в чем. Он, кстати, подал ходатайство, чтобы дело рассматривали в суде другого региона страны. Для беспристрастности. И по уголовному эпизоду решение уже приняли. Виновник избиения получил три года условно. Но только этим приговор не ограничился. Судья дополнительно вынес специальное постановление, на основании которого инспектора ДПС Сергея Лызуненко - того, что оформлял автоаварию, - уволили. Тем временем инспектор Лызуненко уверен: его сделали крайним. Все необходимые документы он составил в полном объеме. Поводов вызывать пострадавшему скорую помощь не было. "Там были повреждения незначительные. Сломанная челюсть, я могу пояснить, он с нами общался, он разговаривал. Как видно на видеозаписи, разбит нос. Больше я никаких травм, связанных с жизнью и здоровьем, не наблюдал", - сказал Сергей Лызуненко, бывший инспектор ДПС.

Тем не менее непонятно, почему ответственность за то, что никто не вызвал скорую, несет один полицейский. Ведь на месте ДТП был и второй водитель, и представитель суда, и понятые. По сути, единственным человеком, который предлагал вызвать скорую, и был инспектор ДПС Сергей Лызуненко.

По словам Сергея Лызуненко, теперь ему нечего терять. Он и так уже лишился работы, которой посвятил 23 года. Адвокат полицейского считает: его подзащитный поплатился за свою принципиальность. "Я думаю, что это больше похоже на попытку сокрыть правду. И отомстить, отомстить именно инспекторам за вот такую их позицию. О том, что они составили этот протокол. В любом случае пьяный он был, трезвый - это все равно административная ответственность, которая влечет лишение прав водительских, он привлечен не был. Никаких объяснений от суда мы не услышали, почему он не был привлечен", - говорит Дмитрий Дмитриев, адвокат.

За своего коллегу-подчиненного вступился председатель Иркутского областного суда. По его словам, в истории много нестыковок и все выглядит так, как будто кто-то намеренно старается запутать дело. "Тоже странность вот такая: есть схема о месте совершения ДТП, отобраны объяснения о совершении ДТП, а протокол почему-то тот, который имеется в материалах дела, составлен не о ДТП, а об отказе на прохождение состояния опьянения", - отмечает Владимир Ляхницкий, председатель Иркутского областного суда.

Протокола об аварии инспектор ДПС не составляет, поясняют автоюристы. Ну а в том, что все-таки произошло на самом деле и кто виноват, теперь будет разбираться европейский суд, куда обратился адвокат бывшего автоинспектора.

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