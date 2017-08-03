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Выпуск новостей за 03.08.2017 (68.09)

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Автор:
Алексей Келэвро

Иркутские стрелки отчитались за год соревнований

Опубликовано: 03.08.2017 17:31

Изображение Самые меткие вновь на родных рубежах. Иркутские стрелки отчитались о своих победах за целый год соревнований. В списке достижения на чемпионатах и Кубках страны, золото на европейских турнирах и даже олимпийские награды. Истории разные, не обошлось и без драматургии.

В спортивном тире иркутского ДОСААФ сегодня очень оживленно. Количество золотых медалистов буквально зашкаливает. Стрелки приехали из разных точек Земного шара в столицу Приангарья. Рассказывают, иногда выступления и сборы проходят так, что вернуться на родину спортсмены просто не успевают. Надежда Колода за лето стала призером сразу нескольких именитых турниров. На первенстве Европы в Баку победа дала ей путевку на детско-юношеские Олимпийские игры 2018 года. "Никогда так классно не получалось. Просто взяла, прицелилась и все сделала, как умею. На тренировках редко получается и вообще непонятно что. А на соревнованиях показала как надо", - делится Надежда Колода, победитель первенства Европы по стрельбе.

Как надо стрелять, показал всем в стране и на европейском континенте Артем Черноусов. В начале этого года он перешел на новый этап спортивной карьеры. Иркутянин теперь выступает среди взрослых, именитых стрелков, на которых, по рассказам Артема, он еще совсем недавно смотрел по телевизору. Сейчас он стреляет не хуже, а в некоторых моментах даже перешагнул достижения своих кумиров. Яркое подтверждение этому - призовые места на чемпионатах и кубках России и Европы. Проблема в том, что иногда приходится выбирать между турнирами, которые проходят параллельно. "Всероссийские соревнования имеют ранг ниже, чем чемпионат или Кубок России. На этих всероссийских соревнованиях я показал результат очень высокий, в том числе выполнил норматив мастера спорта международного класса. Но присвоить его не могут, у соревнований ранг не тот. Ну ничего страшного. Попаду еще", - сказал Артем Черноусов, мастер спорта, чемпион Европы по пулевой стрельбе.

Весомый вклад в развитие иркутского стрелкового спорта внесли и спортсмены сурдлимпийцы. Накануне они вернулись из Турции. Результат - шестое место у Сергея Бережного и две бронзы у четырехкратной призерки Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта международного класса Валерии Кладовиковой. Но, судя по драматургии минувших соревнований, эта бронза золотого достоинства. Главная награда Олимпиады ускользнула из рук иркутянки по роковой случайности.

Галина Корзун, заслуженный тренер России по пулевой стрельбе: Мы хотели заработать серебряные и золотые медали. Потому что она действительно сильнейшая. Во всем мире. И небольшая неприятность ей не дала возможность стать золотой медалисткой.

Валерия Кладовикова, заслуженный мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе: Мне кто-то сказал, что финал в два. Я думаю: ну, может быть, я ошиблась, правда, в два. Послушалась и пришла в два. Ну и все, в итоге я действительно опоздала на финал. Растерялась. Поняла, что лучше слушать себя и только себя. Оказывается, окружающие могут помешать.

Сейчас у спортсменов начинаются усиленные тренировки. Соревновательные этапы идут по кругу. Уже в начале осени этот перспективный стрелковый десант снова разъедется по всей планете, чтобы покорять всевозможные стрелковые тиры и привезти в столицу Приангарья новые награды.

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