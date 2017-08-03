Автор: Ирина Белогривая

Иркутскому трамваю исполнилось 70 лет

Опубликовано: 03.08.2017 17:21

Его первых пассажиров перевозили бесплатно, а в городе действовал всего один маршрут. Так начиналась история иркутского трамвая. Сегодня ему исполняется 70 лет. В честь дня рождения железного ветерана транспорта на остановках устраивали раздачу сладкого, читали стихи. А еще по Иркутску курсировал ретро-вагон.

Петр Илларионович Фролов вспоминает, как каждое утро перед рейсом осматривал вагон. В иркутском депо он проработал 51 год. Начинал вагоновожатым, потом передавал свой опыт новичкам. Рассказывает, работать было трудно. Обеда нет, зимой в морозы ездили в верхней одежде. Вагоны промерзали. "Водитель была маленькая одна, муж у нее высокий такой. Так вот она валенки наденет свои, потом его. Валенки на валенки", - рассказывает Петр Фролов, ветеран иркутского трамвайного депо.

Первые трамвайные пути в Иркутске строили всем городом. Маршрут - от Центрального рынка до железнодорожного вокзала. Всего 4,5 километра. 3 августа 1947 года первый трамвай отправился в рейс. Пассажиров перевозили тогда всего четыре вагона. Сначала были ленинградские, потом рижские и даже чешские. "Вы знаете, столько было марок трамваев. Я на всех переработала. Но лучше всех татра была. Она у нас долго не прижилась. Полгода всего. Сначала говорили, что они к нам по ошибке пришли, потом, что мы за них не смогли рассчитаться, что и морозов наших они не выдерживают", - говорит Лидия Сергеева, ветеран иркутского трамвайного депо.

Сейчас в Иркутске на семи маршрутах работает почти 70 трамваев. Современные, с усовершенствованной системой управления.

В день рождения иркутского трамвая по городу курсировал ретро-вагон. Для его пассажиров в пути провели викторину. Вопросы из истории развития трамвайного депо Иркутска. Победителю приз - проездной билет на август.