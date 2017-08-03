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Автор:
Маргарита Кислицына

"Золотой" багаж обернулся задержанием и штрафами

Опубликовано: 03.08.2017 17:15

Изображение Две пассажирки иркутского аэропорта пытались выдать торговую партию за товары личного пользования. С начала этого года пассажиропоток в столицу Приангарья увеличился в два раза. Больше стало и нарушений. О запретах и ограничениях таможенного контроля и о самых интересных находках инспекторов - в следующем материале.

Сначала внимание таможенников привлекли монеты с изображением императора Николая II. Но это оказалось лишь частью огромного количества незадекларированных товаров, которые пытались провести в багаже две пассажирки рейса "Пекин-Иркутск". Почти десять тысяч сигарет, одежда, обувь, аксессуары известных итальянских марок, средства для массажа. Всего этого предприимчивым женщинам пришлось лишиться. "В отношении пассажирок возбуждены дела об административных правонарушениях по части первой статьи 162 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ввезенные товары изъяты. Кроме того, назначена таможенная экспертиза товаров", - сообщила Людмила Саханенко, начальник отделения таможенного поста "Аэропорт Иркутск" Иркутской таможни.

Впрочем, таких не знакомых с законами пассажиров немало. Всего с начала этого года инспекторы завели более 350 дел о нарушениях правил перевозки. В топе товаров, изъятых на таможенном посту, табачные изделия и смеси, алкоголь, холодное оружие и лекарственные средства, содержащие наркотик или психотропные вещества. "В частности, с начала года изъято более 67 тысяч сигарет, более 58 килограммов "насвай", 18 кастетов, более 62 литров алкогольных напитков, рыболовные сети - три штуки, и вот выявлены три коммерческие партии товаров, которые ввозились под видом товаров для личного пользования", - рассказал Ильдар Ильметов, начальник отдела таможенного поста "Аэропорт Иркутск" Иркутской таможни.

А еще за полгода в Иркутском аэропорту изъяли и уничтожили почти 90 тонн продуктов растительного происхождения. Чаще всего фрукты и овощи в столицу Приангарья пытались провести граждане одних и тех же стран. "Граждане Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана не имеют право ввозить фрукты в ручной клади независимо от объема. Продукция сразу изымается", - сказала Нафиса Юсупова, замначальника отдела карантина растений управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.

В списке товаров, которые нельзя ввозить и вывозить из России, десятки наименований. Лучше всего с ним ознакомиться заранее, до того, как багаж изымут таможенники. Нюансов много. Например, вывезти в другую страну можно не более одного килограмма кедровых орехов. А вернуться на родину можно с фруктами весом не более пяти килограммов.

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