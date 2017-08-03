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Выпуск новостей за 03.08.2017 (68.09)

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Автор:
Анастасия Байдракова

Братчанин лишился двух миллионов рублей из-за мошенничества

Опубликовано: 03.08.2017 17:09

Изображение Ловкость рук и самое настоящее мошенничество. 28-летний братчанин стал жертвой обмана на два миллиона рублей в Иркутске. Мужчина собирался купить квартиру в областном центре. Через сайт бесплатных объявлений он связался с незнакомцем, который представился риэлтором.

Перед покупкой недвижимости тот потребовал принести деньги. Их договорились оставить в банковской ячейке. Купюры сложили в борсетку, которую принес так называемый риэлтор. Но при выходе мужчина специально замешкался и подменил борсетку на точно такую же, которую принес с собой. Всех, кто узнал мошенника, просят позвонить в полицию - 21-68-05, 24-24-66. Анонимность гарантируется.

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