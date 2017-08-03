Автор: Анастасия Байдракова

Подросток чуть не убил 8-летнюю девочку в Зиме

Опубликовано: 03.08.2017 17:03

Вечером в среду в городскую больницу доставили ребенка с проникающими ножевыми ранениями. Все, что было известно, на девочку напал неизвестный мужчина на пустыре в районе улицы Борцов Революции.

В Зиму на помощь коллегам немедленно отправились следователи и оперативники из Иркутска. Полицейские работали всю ночь. Изучали записи всех камер, в том числе видеорегистраторов, опросили жителей окрестных домов. Уже к утру стало ясно: нападавший - 15-летний подросток. Сейчас с ним работают следователи, чтобы выяснить мотив нападения. Девочка в стабильно тяжелом состоянии, ее собираются транспортировать в Иркутск.

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