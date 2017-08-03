Автор: Николай Бессонов

Трех нечистых на руку судей поймали в Приангарье

Опубликовано: 02.08.2017 18:34

Они участвовали в схемах по возврату водительских прав нарушителям ПДД. Двое работали в Иркутске, один в Черемхово. Фактически судьи затягивали процесс и дожидались, пока истечет срок привлечения нарушителя к ответственности. Дело кочевало из одного суда в другой. Сейчас виновных привлекли к ответственности, судья из Ленинского района уволилась по собственному желанию.

Тем временем набирает обороты дело о неординарном ДТП, которое произошло осенью прошлого года в Иркутске. Тогда пострадал судья Иркутского областного суда Дмитрий Черников. Сотрудника, который оформлял ту аварию, уволили за то, что он не оказал помощь и не вызвал скорую судье. Программе "Новости" дал эксклюзивное интервью председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий. Он рассказал обо всех обстоятельствах ДТП и привел свои доводы. Не пропустите наши выпуски завтра в 19.00 на "Домашнем" и в 19.30 на "СТС-Иркутск".

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