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Автор:
Анастасия Байдракова

Иркутская зоогалерея останется на месте еще 10 месяцев

Опубликовано: 02.08.2017 18:25

Изображение На такой срок суд согласился отложить решение о выселении. Организацию обязали освободить площадь в бывшем ЦПКиО еще в 2015-м после жалобы организации "Иркутский исторический некрополь". Парк в свое время создали на месте кладбища, и общественность решила вернуть месту мемориальное значение. Но переезжать зоопарку пока некуда.

Земля, на которой он сейчас стоит, принадлежит Иркутской области. Администрация города откликнулась на проблему и пообещала помочь владельцам, чтобы сохранить зоогалерею для жителей Иркутска. Предоставить участок земли в границах города. "Предстоит посчитать, сколько будет стоить проект, это начнется колоссальная работа, гигантская. Если мы этот зоопарк строили 12 лет своими силами, а новый должен быть никак не меньше и не хуже, а хотелось бы лучше и больше. Проблема в том, что перевезти то, что есть, пригнать КамАЗ и зацепить крючком - это невозможно. У нас зоопарк непередвижной. Это нужно построить новый, перевезти всех животных, а потом ломать этот", - говорит Людмила Ивушкина, координатор зоогалереи.

Как пояснили владельцы зоогалереи, участок для нового зоопарка находится на острове Конный. Сейчас идет работа по оформлению земли. Необходимо уладить множество формальностей, а после искать инвесторов для строительства новых помещений.

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