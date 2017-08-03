Автор: Альфия Еремеева

Хотели приобрести недвижимость, но потеряли все деньги

Опубликовано: 02.08.2017 18:20

Всех накоплений лишились герои нашего следующего сюжета. Они доверились своим хорошим знакомым. Сотрудники молодой, но перспективной фирмы обещали вкладчикам недвижимость и автомобили по очень низкой цене. Поверив в выгодное предложение, люди отдавали миллионы рублей. Но обещанных квартир и машин, впрочем как и своих денег, они больше не увидели.

Трехкомнатная квартира в микрорайоне Солнечный за один миллион рублей. Крайне привлекательное и выгодное предложение - так подумал Алексей Кочубей и оформил договор. А потом еще несколько на общую сумму более трех миллионов рублей. Деньги остались от продажи загородного дома. О выгодных сделках, которые проводит фирма, Алексей узнал от брата. Тот таким же способом покупал автомобиль с 30-процентной скидкой. Так продают собственность банкротов, объяснили вкладчикам. "Я напросился с ним посмотреть в офисе. Посмотрел - люди адекватные. Узнал, что они все какие-то очень серьезные. Мне объяснили, что они имеют связь с внутренними органами, имеют выходы на банки. Самое основное, что мной двигало, - это то, чтобы детям купить недвижимость. Потому что я понимаю, что за рыночную стоимость купить трехкомнатную квартиру практически нереально", - говорит Алексей Кочубей, вкладчик.

Вот только в отличие от брата Алексей своих приобретений не увидел. Уже позже обманутый вкладчик узнал: свободных квартир по указанным адресам просто нет. Везде живут люди и не собираются никуда съезжать. И таких же обманутых вкладчиков, по приблизительным подсчетам, не меньше сотни. Причем не только из Иркутска. Жители Красноярска и Новосибирска тоже заключили сделки. Общая сумма ущерба более 150 миллионов. Сначала вкладчики терпеливо ждали оговоренных в документе 45-60 суток. Затем слушали бесконечные заверения сотрудников фирмы, что вот-вот все разрешится. 31 июля - очередной день, когда фирма обещала выплатить все деньги. Но уже август, а счета пострадавших так и не пополнились.

Все вопросы сотрудники фирмы предлагают задавать учредителю, который сейчас, по их же рассказам, находится в Хабаровске. Так далеко забралось руководство, чтобы выгодно продать крупную партию рыбы. Так якобы собираются покрыть все долги. Вкладчикам предлагают: можем заплатить сейчас по сто тысяч рублей. Но на такие условия обманутые люди не согласны. Им нужна вся сумма целиком. А это будет возможно только в конце сентября, обозначают очередную дату сотрудники. В том, что осенью деньги вернутся, вкладчики сильно сомневаются. Решать свои проблемы они теперь будут другим способом. Их заявления уже поступили в полицию, прокуратуру и ФСБ.

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