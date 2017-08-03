Автор: Алексей Келэвро

Гусейн Гусейнов завоевал золото чемпионата Европы

Опубликовано: 02.08.2017 17:54

Золотой иркутский борец. Гусейн Гусейнов вернулся с чемпионата Европы по борьбе с наградой высшего достоинства. В боснийское Сараево в этом году съехались самые сильные представители кадетов со всей Европы. Иркутянин практически всухую обошел четверых оппонентов, повторив сценарий отборочных встреч. О том, как становятся чемпионами, он рассказал съемочной группе.

Так встречают чемпиона. Несмотря на суровый вид спорта, в руках цветы. Гусейн Гусейнов в составе сборной страны по греко-римской борьбе завоевал золотую медаль. Золотой мальчик - так называет его отец. Именно он является главным аккумулятором и вдохновителем спортсмена. Всегда ездит на соревнования, его эмоциональная поддержка слышна на весь зал. "Я, наверное, громче всех кричал. Сколько лет вместе находимся на тренировках, я знаю его борьбу, что ему надо делать, как бороться. В этом весь крик: "Гусейн, свою борьбу, только свою борьбу!". И в последние секунды кричу, сколько осталось", - рассказывает Видади Гусейнов, отец Гусейна.

В финальном поединке со шведом действительно на последних секундах начался настоящий накал страстей. Оппонент иркутянина яростно цеплялся за любую возможность переломить ход сражения, но суровые цифры на табло "7:0" отправили золотую медаль в Приангарье.

Грандиозной победе предшествовали несколько поединков с представителями Хорватии, Грузии, Румынии. Однако сам спортсмен назвать их сложными не решается. На отборочных соревнованиях спортсмены выходили практически в том же составе. Репетиция европейского турнира прошла для Гусейна положительно. Собственно, иркутянин повторил усвоенный на отборе сценарий: четыре боя - четыре лежащих на ковре побежденных противника. "Волновался, но, думаю, он больше волновался. Потому что он проиграл мне два раза", - признался Гусейн Гусейнов, победитель чемпионата Европы по борьбе.

Золото на европейском турнире послужило для иркутского борца не только успешным спортивным достижением, но и новой записью в личное дело. Теперь в спортивной карточке Гусейна будет красоваться почетная надпись "мастер спорта". "Мы видим, как он борется, как проходит тренировочный процесс. Очень жесткий, хороший. Надежда хорошая, мы надеемся, он скоро станет чемпионом мира", - сказал Дмитрий Троязыков, вице-президент федерации спортивной борьбы по Иркутской области.

В командном зачете сборная страны заняла второе место, уступив Грузии. Однако по количеству золотых наград Россия вырвалась вперед. Сейчас иркутянин преступит к усиленным тренировкам, в планах с подобной легкостью увезти в Сибирь золотую медаль с мирового турнира, который пройдет в сентябре на родине борьбы - в Греции.