Автор: Николай Бессонов

Дзюдоист Константин Попов привез две медали с 23-х Сурдлимпийских игр

Опубликовано: 02.08.2017 17:44

Игры проходили в турецком Самсуне. Это соревнования для слабослышаших и глухих атлетов. В личном зачете в весе до ста килограммов Константин победил турецкого и иранского борцов, а в финале не оставил шансов представителю Монголии. Вторую - серебряную - награду иркутский дзюдоист получил в командном зачете. Наша сборная уступила только корейцам. В целом игры установили своеобразный рекорд, в них участвовали представители почти ста стран.

"Обычно в весе участвуют около 7-8-9 стран, в этом году больше. Так что это все развивается, и я думаю, на следующих Сурдлимпийских играх еще больше стран будут принимать участие. Уровень очень хороший, спортсмены готовы, все приехали только побеждать, поэтому с каждым было тяжело бороться", - сказал Константин Попов, победитель Сурдлимпийских игр-2017.

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