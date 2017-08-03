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Автор:
Екатерина Лыкова

В новом учебном году школьники попробуют новые блюда

Опубликовано: 02.08.2017 17:32

Изображение Повара комбината питания Иркутска создали для школьников и воспитанников детских садов разнообразное меню. Специальная комиссия проверила подготовку предприятия к сезону.

Работать ударными темпами готовятся в мясном цехе к началу учебного года. 500 тысяч котлет разных видов, тефтели и другую мясную продукцию будут выпускать каждый месяц для школьников и воспитанников детских садов. Новинкой этого сезона станут пельмени и вареники. Позволит новое оборудование. А разгуляться фантазии поварам удалось на салатах. Детей ждет "Солнышко", "Каприз", "Огонек". Но заботятся не только о вкусе, но и о подаче. "Запустим новую фасовочную линию для сырников, круглую форму мы изменим, у нас будет в виде звездочек, полумесяцев, я думаю, для детей это будет очень приятно. До того как мы делаем меню, сначала оно проходит экспертизу, потом проходит подтверждение в Роспотребнадзоре, еще подтверждается с руководителями общеобразовательных учреждений", - сообщил Виктор Беляев, директор МУП "Комбинат питания г.Иркутска".

Во всех блюдах баланс белков, жиров и углеводов. До приготовления сырье проходит четыре уровня контроля. Комбинат обслуживает 220 образовательных учреждений города, и в каждом предусмотрены суточные пробы. Кстати, меню школьников, возможно, еще изменится. "Депутаты Законодательного собрания представили проект закона, который предусматривает формирование цены питания вне зависимости от того, сколько средств надо, а от того, какое сбалансированное питание нужно детям, и с 1 января, надеюсь, он вступит в силу", - сказал Владимир Новожилов, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Специальная комиссия отметила, что предприятию необходимы вложения. Тем более что в городе появляются новые детские сады и школы. "Это все-таки вопрос либо постройки нового, либо модернизации существующего, либо присоединения еще каких-то зданий, которые бы позволили нормально решать вопрос обеспечения детей питанием и расширения производств. Это необходимость рыбного цеха, необходимость работы кондитерского цеха", - говорит Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

По возможности в школах стараются открывать пекарни, там работают сотрудники комбината. Оценить работу поваров ученики смогут уже через месяц.

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