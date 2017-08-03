Автор: Маргарита Кислицына

Опасные ямы в одном из иркутских дворов засыпали

Опубликовано: 02.08.2017 17:20

Земля уходит из-под детских ног. В одном из иркутских дворов игровая площадка превратилась в катакомбы. Огромные ямы появились прямо под качелями, на которых каждый день веселятся дети. Какие тайны хранит подземелье? И как уберечь самых маленьких жителей, для которых игра может обернуться трагедией? Об этом расскажем далее.

Крышка, сколоченная из старых досок, - все, что защищает от опасности маленьких жителей этого двора. Правда, детей это место все равно притягивает, как магнит. Огромные ямы появились на игровой площадке на улице Байкальская две недели назад после проливных дождей. Почву размыло, и в двух местах земля буквально обрушилась.

Одни старожилы двора вспоминают, что полвека назад здесь находились туалеты. Другие утверждают, что пустоты образовались в подвалах от некогда стоявших здесь складских помещений. "Вот эти дома стоят, им 50-60 лет. И здесь стояли кладовки, в основном, гаражи, частные гаражи. В каждом гараже были подвалы, потому что там кладку видно. Конкретно никто не скажет", - говорит Сергей Шапошников, старший по дому №164 на ул.Байкальская.

Так или иначе, сегодня это, в первую очередь, угроза для детей. С просьбой засыпать загадочные ямы жители уже обращались в управляющую компанию и в мэрию Иркутска. Но безрезультатно. Нина Никиткина гуляет на этой площадке каждый день вместе со своим внуком. Рассказывает, без травм не обходится. "Вот Миша у нас попал в яму, туда провалился, вытаскивали. И вот кто-то уже подсыпал песочком, но надо эту ситуацию решить, конечно, и не так затягивать, как ее затянули", - считает Нина Никиткина, житель дома №162 на ул.Байкальская.

Теперь жители переживают, что обвалы могут появиться и в других местах. Характерные изменения рельефа уже видны с противоположной стороны детской площадки. Специалисты отдела коммунального хозяйства Октябрьского округа объясняют: таковы свойства грунта. "Скорее всего, там технология была соблюдена. Грунт имеет свойства проседать. То есть со временем он просел, образовались ямы. Соответственно, может это произойти везде. Нами были приняты меры", - заявил Владимир Попов, замначальника отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Октябрьским округом администрации г.Иркутска.

Уже на следующий день после визита съемочной группы ямы засыпали бетонной крошкой, чтобы избежать просадки на ближайшие годы. В таких экстренных ситуациях в мэрии советуют сразу обращаться в отдел коммунального хозяйства. Жители Октябрьского округа с жалобами могут звонить по телефону 52-03-20.