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Автор:
Альфия Еремеева

Пенсионерка лишилась всех сбережений из-за мошенников

Опубликовано: 02.08.2017 17:12

Изображение 400 тысяч рублей за услуги экстрасенса. Всех денежных сбережений лишилась жительница деревни Малан Баяндаевского района. С помощью магических сил она хотела вылечить 37-летнюю дочь-инвалида.

О специалисте международного уровня, который может вылечить рак и эпилепсию, женщина узнала из телепередачи. Сперва ее попросили перевести 25 тысяч рублей. Затем потерпевшей сказали, что аура ее дочери совсем плохая. Дополнительно понадобилась сумма почти в три раза больше. А потом еще 310 тысяч. Когда лжецелители попросили свыше одного миллиона, пенсионерка поняла, что ее обманывают, и сообщила в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут мошенников и выясняют все детали произошедшего.

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