Автор: Внеш. корр.

Семилетний мальчик за рулем микрогрузовика сбил младшую сестру

Опубликовано: 02.08.2017 17:08

Виновниками ДТП могут стать и дети. В Иркутском районе семилетний мальчик сел за руль микрогрузовика и сбил младшую сестру. Все произошло вечером 29 июля у реки Куда вблизи поселка Оёк. Туда семья с двумя детьми выехала на отдых.

Отец разрешил сыну остаться в кабине одному, но забыл вытащить ключ из замка зажигания. Первоклассник решил воспользоваться возможностью поуправлять автомобилем самостоятельно. Он повернул ключ и тронулся с места. Но, проехав несколько метров, не справился с управлением. Под колеса попала его трехлетняя сестра. В итоге девочку госпитализировали с переломом ноги. В ходе проверки инспекторы ГИБДД установили, что владелец микрогрузовика был трезв. С родителями юного водителя провели профилактическую беседу.

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