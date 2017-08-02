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Автор:
Маргарита Кислицына

В Иркутске проверят наружную рекламу и торговые павильоны

Опубликовано: 02.08.2017 14:32

Стандарты и технические требования для размещения этих объектов планируют пересмотреть. Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на видеоконференции с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Полпред отметил: несанкционированные конструкции портят внешний вид города, а бюджет не пополняют. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды"  в Иркутске проведут инвентаризацию дворов и составят план работ по приведению их в порядок, в том числе это коснется наружной рекламы и нестационарных торговых павильонов. "В нашем городе очень много зданий, в том числе и центре города, которые находятся в федеральной и областной собственности. Здесь хотелось бы нам получить поддержку от областного правительства в плане приведения в порядок этих фасадов зданий. Такая работа у нас тоже ведется", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Новые правила благоустройства Иркутска уже разместили на официальном сайте мэрии. Проверку проведут до 1 октября этого года. Незаконные рекламные конструкции заменят, а нестационарные торговые объекты, которые портят облик города, демонтируют.



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