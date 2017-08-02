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Автор:
Анастасия Байдракова

Машина скорой помощи сбила пешехода

Опубликовано: 02.08.2017 14:29

Изображение Скорая торопилась доставить ребенка в больницу и сбила пешехода в Иркутске. Сегодня утром на Култукском тракте произошла авария: столкнулись четыре машины.

Грузовик "Ниссан Атлас" ехал в Иркутск и внезапно выехал на встречку, где двигались легковые автомобили. Пострадали пятеро, в том числе двое детей. 10-летний мальчик и 7-летняя девочка были в одной из легковушек. Девочку срочно отправили в больницу. Но на въезде в Иркутск, на улице Маршала Конева, "скорая" не смогла разминуться с женщиной, которая внезапно вышла на пешеходный переход. В неотложной ситуации медики оставили с пострадавшей фельдшера, а машина с ребенком продолжила движение. Позже женщину также госпитализировали. Полиция напоминает: пешеходы не должны выходить на дорогу, если слышат сирены. В свою очередь водители экстренных служб должны убедиться, что им уступают.

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