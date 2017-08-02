виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+23
Ср
день
+26/+28
Ср
вечер
+20/+22
Чт
ночь
+16/+18

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.8454
Евро/Рубль:
  70.7313

По данным ЦБР (2017.08.02)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 01.08.2017 (62.73)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Жильцам аварийного дома в Иркутске пообещали отремонтировать крышу

Опубликовано: 02.08.2017 14:00

Летом нельзя укрыться от дождя, а зимой согреться. Жильцы одного из аварийных домов Иркутска устали терпеть коммунальные неудобства. Но переселения в новые квартиры им предстоит ждать еще долго.

Дом признали аварийным в 2013 году. И многие квартиры косметический ремонт уже не спасет. Да и в целом условия проживания этих людей давно не напоминают городскую жизнь. "В нашем доме нет ни воды, ни отопления, туалет у нас на улице, у нас бегут крыши. То есть дети гуляют у нас на улице, где находится одна сплошная мусорка. Ну, наверное, в таких условиях уже люди не живут. Везде идет у нас отказ, то есть мы не можем ничего добиться. Ответа никакого нет, мы ждем переселения. Когда это все произойдёт, мы не знаем", - говорит Яна Алфёрова, житель дома №90/4 на ул. Рабочего Штаба.

Тем не менее, жильцы продолжают оплачивать счета за текущий ремонт. А переселение кажется для них несбыточной мечтой. Как пояснили в администрации, эта мечта сбудется. Но, вероятно, еще нескоро. Иркутск полностью выполнил указ президента по переселению из ветхого и аварийного жилья. Но несколько областных муниципалитетов еще с этой задачей не справились, а значит федеральное финансирование на эти цели в этом году больше не поступит. "Город Иркутск выполнил программу президента, указ президента шестисотый и закончил расселение тех домов, которые были признаны аварийными до января 2012 года. Что касается этого дома, он признан аварийным в октябре 2013 года и стоит в реестре, в очереди на расселение. Но перед ним еще порядка ста домов стоит на расселение, в том числе. Муниципалитет выделяет ежегодно порядка ста миллионов рублей, на эти деньги мы можем расселить 4-6 домов", - сообщила Ольга Иванова, заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска.

Поэтому жильцам придется набраться терпения и мужества. В свою очередь, коммунальщики пообещали отремонтировать крышу уже до конца этой недели. Но если условия в аварийном доме станут совсем невыносимыми, то людям предоставят временное жилье из маневренного фонда.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8323609828949 Sec.