Автор: Внеш. корр.

Жильцам аварийного дома в Иркутске пообещали отремонтировать крышу

Опубликовано: 02.08.2017 14:00

Летом нельзя укрыться от дождя, а зимой согреться. Жильцы одного из аварийных домов Иркутска устали терпеть коммунальные неудобства. Но переселения в новые квартиры им предстоит ждать еще долго.

Дом признали аварийным в 2013 году. И многие квартиры косметический ремонт уже не спасет. Да и в целом условия проживания этих людей давно не напоминают городскую жизнь. "В нашем доме нет ни воды, ни отопления, туалет у нас на улице, у нас бегут крыши. То есть дети гуляют у нас на улице, где находится одна сплошная мусорка. Ну, наверное, в таких условиях уже люди не живут. Везде идет у нас отказ, то есть мы не можем ничего добиться. Ответа никакого нет, мы ждем переселения. Когда это все произойдёт, мы не знаем", - говорит Яна Алфёрова, житель дома №90/4 на ул. Рабочего Штаба.

Тем не менее, жильцы продолжают оплачивать счета за текущий ремонт. А переселение кажется для них несбыточной мечтой. Как пояснили в администрации, эта мечта сбудется. Но, вероятно, еще нескоро. Иркутск полностью выполнил указ президента по переселению из ветхого и аварийного жилья. Но несколько областных муниципалитетов еще с этой задачей не справились, а значит федеральное финансирование на эти цели в этом году больше не поступит. "Город Иркутск выполнил программу президента, указ президента шестисотый и закончил расселение тех домов, которые были признаны аварийными до января 2012 года. Что касается этого дома, он признан аварийным в октябре 2013 года и стоит в реестре, в очереди на расселение. Но перед ним еще порядка ста домов стоит на расселение, в том числе. Муниципалитет выделяет ежегодно порядка ста миллионов рублей, на эти деньги мы можем расселить 4-6 домов", - сообщила Ольга Иванова, заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска.

Поэтому жильцам придется набраться терпения и мужества. В свою очередь, коммунальщики пообещали отремонтировать крышу уже до конца этой недели. Но если условия в аварийном доме станут совсем невыносимыми, то людям предоставят временное жилье из маневренного фонда.