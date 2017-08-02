Автор: Внеш. корр.

Футбольный клуб "Зенит" уступил в 1/64 кубка России "Чите"

Опубликовано: 02.08.2017 13:53

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу гостей из Забайкалья. Счет открыл иркутянин Михаил Гандилян уже на 14-й минуте встречи. На этом везение наших футболистов закончилось.

Следом иркутяне пропустили два мяча. Допустив ряд ошибок во втором тайме, хозяева позволили "Чите" добиться разгромной победы. Забайкальцы забили один мяч в основное время и еще два на первой и второй дополнительных минутах. Теперь "Чита" сыграет в 1/32 финала кубка России с красноярским "Енисеем".

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