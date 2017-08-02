Футбольный клуб "Зенит" уступил в 1/64 кубка России "Чите"

По данным ЦБР (2017.08.02)
Выпуск новостей за 01.08.2017 (62.73)
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу гостей из Забайкалья. Счет открыл иркутянин Михаил Гандилян уже на 14-й минуте встречи. На этом везение наших футболистов закончилось.
Следом иркутяне пропустили два мяча. Допустив ряд ошибок во втором тайме, хозяева позволили "Чите" добиться разгромной победы. Забайкальцы забили один мяч в основное время и еще два на первой и второй дополнительных минутах. Теперь "Чита" сыграет в 1/32 финала кубка России с красноярским "Енисеем".