Паром "Семен Батагаев" снова в строю

По данным ЦБР (2017.08.02)
Выпуск новостей за 01.08.2017 (62.73)
Сегодня в семь утра он вышел в первый рейс после ремонта. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского речного пароходства, паром работает по установленному расписанию.
Накануне на Ольхон приехали специалисты завода-изготовителя электронной системы дистанционного автоматического управления. Именно она стала причиной сбоя. Уже вечером все неполадки устранили и провели тестовый рейс. Теперь на Ольхон и обратно жителей и гостей острова перевозят все три парома: "Дорожник", "Семен Батагаев" и "Ольхонские ворота".