Автор: Ирина Белогривая

Паром "Семен Батагаев" снова в строю

Опубликовано: 02.08.2017 13:51

Сегодня в семь утра он вышел в первый рейс после ремонта. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского речного пароходства, паром работает по установленному расписанию.

Накануне на Ольхон приехали специалисты завода-изготовителя электронной системы дистанционного автоматического управления. Именно она стала причиной сбоя. Уже вечером все неполадки устранили и провели тестовый рейс. Теперь на Ольхон и обратно жителей и гостей острова перевозят все три парома: "Дорожник", "Семен Батагаев" и "Ольхонские ворота".

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